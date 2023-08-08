ممثلو دول مجلس الأمن يشهدون على خرق إسرائيلي للمياه اللبنانية

وقال المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية، العميد منير شحاده، "إن الإسرائيليين لا يحترمون القوانين الدولية، وخرقوا مياهنا الإقليمية رغم أنهم على علم بجولة الوفد الدولي".

وصحح شحادة عددًا من المفاهيم والعبارات المستخدمة في وسائل الإعلام بخصوص النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل.

وقال: "لا يوجد شيء اسمه ترسيم حدود برية، الكلمة الأصح هي إظهار حدود"، موضحًا أن هناك 13 نقطة يتحفظ عليها لبنان، وهي مناطق محتلة من جانب إسرائيل بينها مزارع شبعا.

وتابع شحادة: "الخط الأزرق في مزارع شبعا لا نعترف به".

وبالنسبة لقرية الغجر، قال: "لم يبق هناك شيء اسمه غجر، وقد أرسلنا إلى الأمم المتحدة مراسلة تقول إن ما يسمى بالجزء الشمالي من قرية الغجر تغيّر وصار اسمه خراج بلدة الماري".

وأوضح شحادة أن "قرية الغجر قرية سورية، والتمدد العمراني فيها توسع إلى خراج بلدة الماري اللبنانية".

وشملت الجولة الميدانية، في ساعات بعد ظهر اليوم الثلاثاء، محيط قرية الغجر السورية، وخراج بلدة الماري اللبنانية.