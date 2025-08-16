تلفزيون سوريا: سماع دويّ انفجار في حي المزة في دمشق
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة قديمة في دمشق ولا إصابات

دخان متصاعد جراء الانفجار في دمشق
16 أغسطس 2025، 6:09 م

قال تلفزيون سوريا اليوم السبت إن دوي انفجار سُمع في منطقة المزة في العاصمة دمشق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع بها انفجار في حي المزة.

ووفق معلومات متداولة، فإن الانفجار ناجم عن زرع قنبلة داخل سيارة بالقرب من فندق "غولدن المزة"، حيث شوهدت سيارات الإسعاف في المكان، دون ورود معلومات عن إصابات.

وأوردت حسابات إخبارية صورة توثق السيارة، قديمة الصنع، التي وقع بها الانفجار، بحسب المعلومات.

وقالت قناة الإخبارية السورية إن "الانفجار الذي سمع صداه في منطقة المزة ناتج عن انفجار عبوة ناسفة مركونة بداخل سيارة قديمة ولا أنباء عن وقوع إصابات".

 

