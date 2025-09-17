إسرائيل: أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدنا "ستلقى رداً مناسباً"

حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء، من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل "ستلقى ردا مناسبا"، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيود تجارية على الدولة العبرية وعقوبات على وزيرين متطرفين.

وقال ساعر في منشور على منصة "إكس": "إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لايين، تمثل اعوجاجًا أخلاقيًا وسياسيًا (..) أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا"، مضيفًا "أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب، ونأمل ألّا نضطر إلى ذلك".

واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حاليًا بدعم كافٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.

كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد حزمة عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غير، إضافة إلى أعضاء في حركة حماس ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال الأربعاء، إن الحكومة لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة.



