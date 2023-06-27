كيف قابل اليمنيون إعلان العليمي الإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت؟

وأشار العليمي في سياق حديثه إلى أن الإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت ستكون باكورة المحافظات اليمنية التي ستحظى بهذه الخصوصية، وهي التجربة التي سيتم تمريرها إلى باقي المحافظات الأخرى.

وأثار إعلان العليمي حالة من الجدل بين الصحفيين والناشطين والسياسيين اليمنيين على منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت بشأنه وجهات النظر والآراء، بين مؤيدة ومعارضة وأخرى مشككة.

ويرى المؤيدون لإدارة حضرموت ذاتياً، أنها إيذان بتدشين الدولة الاتحادية، وستشكل بداية لانطلاقة جديدة، على مستوى شكل نظام وإدارة الحكم في البلاد.

وقال وكيل وزارة الإعلام أسامة الشرمي، في تغريده له على حسابه بموقع "تويتر": "مشروع دولة جديد، شكلاً وإدارة ومشاركة سياسية، هذا الذي تحدث عنه الرئيس العليمي، من داخل حضرموت".

من جانبه، قال وكيل محافظة المهرة بدر كلشات: "أُعلن في حضرموت، بداية الدخول في الدولة الاتحادية، وذلك من خلال الإدارة الذاتية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل كل مشكلات اليمن، بدايةً من حضرموت، ونعتقد أن المهرة جاهزة لاستقبال هذا النظام الجديد لإدارة المحافظات".

في المقابل، يرى المعارضون أن إدارة حضرموت ذاتياً "محاولة لإفشال مساعي أبناء الجنوب، في تحقيق هدفهم في الاستقلال، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تحقيق الوحدة اليمنية بين شطري البلاد الجنوبي والشمالي، في العام 1990".

وبحسب الناشط عبدالقادر أبو الليم، فإن "إعلان العليمي الإدارة الذاتية لحضرموت، هو إعلان في ظاهره الرحمة، وفي باطنه مؤامرة، لتقويض مسار القضية الجنوبية، التي كان متفقا أن يكون لها إطار تفاوضي خاص بها".

واعتبر عبدالقادر في تغريدة له دوّنها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن الإعلان "محاولة بائسة، يريد العليمي ومن يدعمه منها إحداث خلل بمسار القضية تحت دعاوى الإدارة الذاتية لحضرموت التي ليست سوى فخ أشبه بفخ الوحدة".