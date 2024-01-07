ميليشيات عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة السورية

أعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدد من الميليشيات المدعومة من إيران، اليوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت في بيان لها أنه "تم استهداف قاعدة قسرك الأمريكية في ريف الحسكة بسوريا، من خلال طائرة مسيرة اصابت الهدف بشكل مباشر مع التأكيد على الاستمرار في دكّ معاقل العدو، بحسب البيان.

ونفذت الفصائل المسلحة في العراق الموالية لإيران عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر الماضي، على الأهداف والمصالح الامريكية في العراق وسوريا، رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل بحربها على غزة.