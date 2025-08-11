وزير الطاقة السوري يبحث مع بغداد ملفي النفط والمياه

يبحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في العراق يوم غد الثلاثاء، ملفي النفط والإطلاقات المائية.

وأعلن القائم بالأعمال العراقي في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، اليوم الاثنين، أن الوزير البشير، سيقوم يوم غد الثلاثاء بزيارة رسمية إلى بغداد.

وقال الحجيمي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن زيارة الوزير السوري تأتي بدعوة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني.

وأكد الحجيمي أنه "بناءً على هذه الدعوة، سيزور البشير العراق لغرض وضع تفاهمات لنقل النفط من العراق عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط عبر ميناء بانياس السوري".

وبين أن "البشير سيلتقي خلال زيارته بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب، لغرض وضع خطة وتفاهمات حول موضوع شح المياه وانخفاض عدد الإطلاقات المائية في نهر الفرات ونزولها من 500 إلى 300 متر مكعب بالثانية الواحدة".