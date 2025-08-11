ترامب عن لقائه مع بوتين: أعتقد أننا سنجري حوارا بناء
logo
العالم العربي

وزير الطاقة السوري يبحث مع بغداد ملفي النفط والمياه

وزير الطاقة السوري يبحث مع بغداد ملفي النفط والمياه
محمد البشير المصدر: وسائل إعلام سورية
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 2:47 م

يبحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في العراق يوم غد الثلاثاء، ملفي النفط والإطلاقات المائية.

وأعلن القائم بالأعمال العراقي في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، اليوم الاثنين، أن الوزير البشير، سيقوم يوم غد الثلاثاء بزيارة رسمية إلى بغداد. 

وقال الحجيمي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن زيارة الوزير السوري تأتي بدعوة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني.

أخبار ذات علاقة

العراق يطلق إنذارًا مائيًا جديدًا وخطة زراعية متقشفة

العراق يطلق إنذارًا مائيًا جديدًا وخطة زراعية متقشفة

 وأكد الحجيمي أنه "بناءً على هذه الدعوة، سيزور البشير العراق لغرض وضع تفاهمات لنقل النفط من العراق عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط عبر ميناء بانياس السوري".

وبين أن "البشير سيلتقي خلال زيارته بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب، لغرض وضع خطة وتفاهمات حول موضوع شح المياه وانخفاض عدد الإطلاقات المائية في نهر الفرات ونزولها من 500 إلى 300 متر مكعب بالثانية الواحدة".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC