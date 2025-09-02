المرصد السوري: إطلاق سراح 3 مختطفين من السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإطلاق سراح 3 أشقاء من عائلة الحناوي، ينحدرون من بلدة سهوة البلاطة في محافظة السويداء، جنوبي البلاد. بعد شهر من اختطافهم.

وبحسب المرصد، فقد جرى اختطاف الأشقاء خارج المحافظة، عقب مقتل والدهم على يد القوات الحكومية وقوات رديفة، خلال الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء في يوليو الماضي.

وأضاف المرصد أن عملية الإفراج تمت بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، حيث تم تسليم الشبان في مضافة الشيخ أبو وائل حمود الحناوي ببلدة السهوة، بحضور عدد من وجهاء المنطقة وأهالي المخطوفين.

وأشار المرصد إلى أن 3 شبان آخرين من عائلة جبور ما زالوا في طريقهم إلى السويداء، وسط ترقب الأهالي لعودتهم بسلام، بعد اختطافهم، في أغسطس/ آب الماضي، على طريق معبر بصرى الشام بريف درعا، فيما لا يزال مصير مئات النساء والرجال الآخرين مجهولًا.

وشهدت محافظة السويداء ، بدءاً من 13 يوليو/ تموز ولأسبوع، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر، تخللتها انتهاكات، وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية، بحسب المرصد.