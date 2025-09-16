مسيّرة إسرائيلية تلقي قنابل صوتية قرب منزل مأهول جنوب لبنان (فيديو)

ألقت مسيرة إسرائيلية، قنابل صوتية بالقرب من أحد المنازل المأهولة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، على ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، يوم الثلاثاء.

وطلبت قوة من الجيش اللبناني من أصحاب المنزل المستهدف في عيتا الشعب بإخلائه، تحسبًا من قيام القوات الإسرائيلي باستهدافه مجددًا.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع، مجموعة من المواطنيين وهم يجلسون في ميحط المنزل المستهدف، رافضين إخلائه.

وأسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مؤخرًا مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية عن وقوع 10 إصابات على الأقل، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مقرا تابعا لميليشيا حزب الله في الموقع المستهدف.

ويوم الاثنين الماضي، أصيب شخص جراء استهداف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سيارة جنوب لبنان، وفق ما ذكرت "الوطنية للإعلام"، حينها

ونقلت الوكالة عن بيان مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر جنوبي لبنان أدت إلى إصابة مواطن بجروح".