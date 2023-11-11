إسرائيل تنفذ أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء حرب غزة

استهدفت غارة إسرائيلية، السبت، مركبة في جنوب لبنان، على مسافة حوالي 45 كيلومترًا من شمال الحدود بين البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية، لتكون أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء القتال في تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيرة معادية استهدفت سيارة بيك أب في أحد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني" على الساحل اللبناني، دون أن تعلن عن سقوط ضحايا.

وكان تبادل القصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله مقتصرًا حتى الآن على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل ضربة ضد هدف على هذا البعد من الحدود.

ولم يتمكن الصحافيون من الاقتراب من الموقع المستهدف، وهو مزرعة موز، حيث منع الجيش اللبناني الوصول إليها.