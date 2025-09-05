فنلندا تنضم إلى إعلان بشأن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلنت فنلندا في بيان الجمعة انضمامها إلى إعلان بشأن حل سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

والإعلان هو ثمرة لمؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في يوليو استضافته السعودية وفرنسا حول الصراع المستمر منذ عقود، وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

وقالت وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونن في العاشر من الشهر الجاري: "العملية التي تقودها فرنسا والسعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين"، بحسب "رويترز".

وتتمثل الخطوة الأولى التي حددها الإعلان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ودعت السعودية وفرنسا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الإعلان الذي يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ونهائية" نحو تنفيذ حل الدولتين.

وعلى عكس دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بفلسطين كدولة. كما أن الحكومة الائتلافية الفنلندية منقسمة داخلياً حول الاعتراف الرسمي.