هاريس: قتل كثير من الأبرياء في غزة.. ومقتل السنوار يفتح باب محادثات السلام

قالت المرشحة الديمقراطية ونائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس، إنها تأمل أن يؤدي مقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، إلى "فتح باب لمحادثات سلام محتملة".

وعن الحرب في غزة، قالت هاريس خلال ندوة تنظمها شبكة "سي أن أن"في ولاية بنسلفانيا، حيث ستتلقى أسئلة من الناخبين: "لقد قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وأضافت المرشحة الديمقراطية: "إنه أمر غير مقبول، ونحن الآن في مكان حيث أعتقد أنه مع مقتل السنوار، لدينا فرصة لإنهاء هذه الحرب، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني والعمل نحو حل الدولتين حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون، على قدم المساواة، بالأمن، ويتمتع الشعب الفلسطيني بالكرامة وتقرير المصير والسلامة التي يستحقونها بحق".

وعندما سألها المذيع أندرسون كوبر، عما قد تقوله للناخبين الذين يفكرون في التصويت لحزب، ثالث أو البقاء في المنزل بسبب مشاعرهم تجاه الحرب في غزة، ردت هاريس: "لن أنكر المشاعر القوية التي يشعر بها الناس".

وأضافت: "لا أعرف أي شخص شاهد الصور، لن يكون لديه مشاعر قوية بشأن ما حدث، ناهيك عن أولئك الذين لديهم أقارب ماتوا وقُتلوا"، وأضافت لاحقًا أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم "قلقون أيضًا بشأن أسعار البقالة والتهديد الذي يواجه الديمقراطية الأمريكية".