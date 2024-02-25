ما الصواريخ التي استخدمتها أمريكا وبريطانيا لقصف الحوثيين؟

أدت الغارات الأمريكية-البريطانية على مواقع لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء السبت، إلى انبعاث أضواء شاسعة حوّلت ظلمة ليل صنعاء إلى نهار، بحسب صور متداولة، ما أثار تساؤلات بشأن نوعية الأسلحة والصواريخ التي تُحدث كل هذه الإضاءة.

ورجح قادة وخبراء عسكريون يمنيون أن تكون "صواريخ إستراتيجية دقيقة جداً، ترتبط بالأقمار الصناعية، وتحتاج للبوارج البحرية، أو الطائرات الحربية من نوع ميج أو سيخوي أو ترفل، لاستخدام مثل هذه النوعية من الصواريخ".

ولفتوا، خلال حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن "صور الطائرات الحربية التي ينشرها الإعلام الأمريكي، أثناء انطلاقها وتحليقها من الأسطول البحري في عرض مياه البحر، متوجهة لتنفيذ الضربات، هي من نوعية تلك الطائرات التي يُمكن لها إطلاق مثل نوعية هذه الصواريخ".