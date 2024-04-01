ما علاقة التسجيل الصوتي لمحمد الضيف ومخطط إشعال جبهة الضفة الغربية؟

ذكر موقع مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية أن التسجيل الصوتي المنسوب لقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، والذي أعادت حماس نشره الأسبوع الماضي، يرتبط بجهود تقودها إيران لتهريب الأسلحة، ومحاولة تحويل الضفة الغربية إلى جبهة حرب كبرى.

وتناول الموقع التسجيل الذي يدعو "ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم" إلى "الزحف نحو المسجد الأقصى".

وقال إن تلك الدعوة في التسجيل ترتبط بالجهود الإيرانية الحثيثة لتهريب الأسلحة، التي لا تقتصر على البنادق والذخائر فقط، بل تشمل أيضًا الصواريخ المضادة للدبابات والقنابل المتطورة والفتاكة التي تزرع على جانبي الطرق، و"التي يمكن أن تغير الواقع في الضفة الغربية بشكل جذري".

وأضاف الموقع أن إيران وحماس لم تتمكنا بعد من تحويل الضفة الغربية والقدس إلى جبهة حرب كبيرة، رغم تزايد الهجمات، لذلك يمكن القول إن الجبهات الرئيسية التي سيتحدد فيها مصير حرب "السيوف الحديدية" التي أطلقتها إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، لا تزال هي قطاع غزة ولبنان، وكذلك العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يتعين على إسرائيل إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة التوغل عسكريًا في رفح جنوبي القطاع.

من الناحية العسكرية، فإن المنطقة الأكثر انفجارًا الآن هي الجبهة الشمالية ضد ميليشيا حزب الله، حسب الموقع، ففي الأسبوع الماضي، كان تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود كثيفًا بشكل خاص، ورأى الموقع أن سبب التصعيد قد يعود إلى فشل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن، بالإضافة إلى الرد على مقتل 7 إرهابيين من منظمة "الجماعة الإسلامية"، خططوا على ما يبدو للتسلل إلى إسرائيل لتنفيذ هجوم.