سقوط مقاتلة سعودية في خميس مشيط ومقتل طاقمها

أكدت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء، سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.



وأشار العميد المالكي، إلى مقتل طاقم الطائرة، مؤكدا أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.