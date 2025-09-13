الإمارات تسلم مطلوبين للسلطات السويدية

سلمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات، متهمَين مطلوبَين إلى السلطات في السويد، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

ويعدّ المتهمان من أبرز المطلوبين للسلطات السويدية بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بشكل غير قانوني"، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب البيان، "جاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمهما، تأكيداً على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية".

وأكدت وزارة الداخلية "التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي؛ ما يسهم في حماية المجتمعات، وترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.