حميدتي يلتقي الرئيس الأوغندي ويؤكد تمسكه بمخرجات "قمة الإيغاد"

أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، تمسكه بمخرجات قمة رؤساء الإيغاد التي انعقدت في جيبوتي بشأن الأوضاع في السودان.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في العاصمة كامبالا، حسب بيان نشره الحساب الرسمي لدقلو على منصة إكس.

وعبر قائد قوات الدعم السريع المعروف بـ"حميدتي" عن شكره لأوغندا وشعبها على تضامنهم واستضافتهم أعدادا كبيرة من السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب لمغادرة السودان.

وقال إنه ناقش مع موسيفيني تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.