حميدتي يلتقي الرئيس الأوغندي ويؤكد تمسكه بمخرجات "قمة الإيغاد"
أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، تمسكه بمخرجات قمة رؤساء الإيغاد التي انعقدت في جيبوتي بشأن الأوضاع في السودان.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في العاصمة كامبالا، حسب بيان نشره الحساب الرسمي لدقلو على منصة إكس.
وعبر قائد قوات الدعم السريع المعروف بـ"حميدتي" عن شكره لأوغندا وشعبها على تضامنهم واستضافتهم أعدادا كبيرة من السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب لمغادرة السودان.
وقال إنه ناقش مع موسيفيني تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.
وأضاف: "قدمت للرئيس موسيفيني شرحًا مفصًلا بشأن أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب. طرحت أيضًا رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة".
وذكر البيان أن الرئيس موسيفيني أكد دعمه الكامل للشعب السوداني والعمل على دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، حربًا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وخلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وبعد اشتعال المعارك في ولاية الجزيرة في الأيام الماضية، انضمت الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد معارك مستمرة، بينها العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان، تشكل نصف عدد ولايات السودان.