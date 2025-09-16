ترامب يوجه تحذيرا جديدا لحماس إذا استخدمت الرهائن دروعا بشرية

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء حركة حماس مجددا بمواجهة "مشكلة كبيرة" إذا استخدمت الرهائن دروعا بشرية.

وهذا التحذير هو الثاني خلال ساعات، حيث سبق أن حذر ترامب حماس صباح اليوم بمنشور عبر حسابه في "تروث سوشال"، جاء فيه: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

ويأتي تصريح ترامب في وقت تشن فيه إسرائيل هجوما بريا كبيرا على غزة. وجاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى بريطانيا في زيارة رسمية.

بدورها، كانت حماس قد ردت على تحذيرات ترامب بالقول في بيان لها: إن "مصير أسرى الاحتلال في قطاع غزة تُحَدِّده حكومة نتنياهو، وإن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية، إنما تهدّد أيضاً حياة الجنود الأسرى".

وأضافت: "يتحمّل نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة، كما تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة الوحشية في القطاع".



