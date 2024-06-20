وزير خارجية قبرص: لن نتورط في الحرب الدائرة بالمنطقة

قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، إن بلاده "ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن كومبوس أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور عبد الله بو حبيب، "مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص، أمس الأربعاء، من أن بلاده تأمل أن تكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة".

وأوضح أن "قرار إقفال السفارة القبرصية أبوابها يوما واحدا كان محددًا مسبقًا لأسباب إدارية تتعلق بنظام التأشيرات، وهي ستعاود العمل كالمعتاد بدءًا من الغد"

من جانبه، قال بو حبيب، إن "لبنان يعول دائمًا على الدور الإيجابي الذي تؤديه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة".

وأكد الوزيران "عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما؛ لما فيه مصلحة الشعبين".