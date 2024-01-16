الجيش الإسرائيلي يكشف أن قوات خاصة شنت ضربة في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إن قواته الخاصة شنَّت ضربة في منطقة عيتا الشعب في لبنان.

وقال الجيش "القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي شنَّت ضربة للقضاء على تهديد بمنطقة عيتا الشعب في لبنان".

ولم يفصح الجيش عن طبيعة القوات التي نفذت العملية أو المكان الذي استهدفته على وجه التحديد.

وأضاف الجيش أنه قصَف أيضًا بالطائرات منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان.