الجيش الإسرائيلي يكشف أن قوات خاصة شنت ضربة في لبنان
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إن قواته الخاصة شنَّت ضربة في منطقة عيتا الشعب في لبنان.
وقال الجيش "القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي شنَّت ضربة للقضاء على تهديد بمنطقة عيتا الشعب في لبنان".
ولم يفصح الجيش عن طبيعة القوات التي نفذت العملية أو المكان الذي استهدفته على وجه التحديد.
وأضاف الجيش أنه قصَف أيضًا بالطائرات منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان.
من جهتها، نفت مصادر إعلامية قريبة من ميليشيا حزب الله ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن تسلل قوات خاصة تابعة له خلال الليل إلى داخل جنوب لبنان، حيث "أزالت ألغامًا في بلدة عيتا الشعب".
وأشارت هذه المصادر إلى أن 3 جنود كانوا يحاولون التسلل من جهة موقع الراهب إلى نقطة الحدود وتم اكتشافهم، وعادوا إلى الموقع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات الخاصة تهاجم هدفًا جنوبي لبنان، لإزالة تهديد تم تحديده في منطقة عيتا الشعب".
واليوم ألقت الطائرات الإسرائيلية مناشير فوق بلدة كفركلا الحدودية، تحذّر من إطلاق صواريخ ميليشيا حزب الله من المنطقة ومن أن "عمليات إرهابية كهذه ستؤدي إلى ردٍّ قاسٍ.
بالتزامن، تعرضت كفركلا للقصف بالقذائف الفوسفورية، واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية عددًا من منازل البلدة بالقصف.
وطال القصف الإسرائيلي أيضًا بلدات ميس الجبل وحولا وتلة حمامص.
وذكرت مصادر محلية أن صاروخًا أطلق صباح اليوم باتجاه مستوطنة المطلة.
هذا فيما دوَّت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.