أكثر من 200 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم أكثر من 200 مستوطن، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، خلال فترتي السياحة، الصباحية والمسائية.

ونفذ 125 متطرفًا من المستوطنين والطلبة اليهود في الفترة الصباحية اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

كما عاود أكثر من 100 مستوطن اقتحام الأقصى في الفترة المسائية، برفقة وحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية وصلوات دينية خلال جولاتهم في باحات الأقصى على شكل مجموعات، برفقة حاخامات، حيث تلقوا شروحات توراتية حول المكان حسب روايتهم.