مقتل مسؤول بارز في شرطة حماس إثر قصف شمالي غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، مسؤولاً في جهاز الشرطة التابع لحماس بعد قصف استهدف منزله في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل "إرم نيوز" في القطاع، إن العقيد رضوان رضوان مدير مركز شرطة جباليا النزلة شمال القطاع، قتل خلال غارة نفذها الجيش الإسرائيلي أمام منزله.

ورضوان هو رئيس "لجنة تأمين المساعدات" وهي كيان مستحدث من عناصر شرطية وعائلات فلسطينية، لتأمين شاحنات المساعدات التي تصل لمناطق شمالي القطاع، في ظل غياب أي وجود رسمي للشرطة التابعة لحماس.

وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة مسؤولين وعناصر في هذه اللجنة، ويقول إنهم يعملون لصالح مهام مرتبطة بحركة حماس، التي تضع إسرائيل إنهاء حكمها لقطاع غزة ضمن الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي.

وتقول حماس إن الهدف الإسرائيلي من وراء تكرار هذه الاستهدافات، خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية وعرقلة تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.