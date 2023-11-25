تعرض دورية لليونيفيل لنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل‭‭(‬‬، اليوم السبت، إن إحدى دورياتها تعرضت لنيران إسرائيلية في محيط بلدة عيترون في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

ونددت اليونيفيل بالهجوم على جنود حفظ السلام التابعين لها ووصفته بأنه "مثير للقلق الشديد".

وأضافت في بيان: "نذكّر الأطراف بالتزاماتها بحماية قوات حفظ السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر".

ولم يصب أحد في الحادث الذي أسفر عن تضرر الآلية الدولية.

وشهد الجنوب اللبناني هدوءا نسبيا، بالتزامن مع سريان الهدنة المؤقتة في غزة.