العراق.. توقف العمل في مطار أربيل بعد إسقاط مسيرة ملغومة

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، نقل مراسل "إرم نيوز" عن مصادر أمنية عراقية حديثها عن تعرض القوات الأمريكية المتواجدة في مطار أربيل الدولي، ضمن إقليم كردستان، إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وأشارت المصادر إلى أن "القوات الأمريكية داخل القاعدة الخاصة بها ضمن المطار اتخذت إجراءات أمنية احترازية؛ خشية تكرار الهجوم عليها".

ومنذُ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن الفصائل المسلحة في العراق، المدعومة من إيران، هجمات على مصالح أمريكية في العراق وسوريا، ردًّا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.