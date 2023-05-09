تقرير: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية تخترق التحصينات في غزة

وأشار أن هذه القنابل تستخدم من قبل طائرات F15، وF16، وF35، وفي مهام دقيقة، لدقتها العالية في الإصابة، وتحتوي على 16 كجم من مادة (AXF757) شديدة الانفجار".

وأوضح أن "هذه القنبلة مزودة بأجنحة تفتح وقت الإطلاق، كما يمكنها اختراق خرسانة مسلحة تصل إلى 1 متر".

وأعلنت هندسة المتفجرات في وزارة الداخلية بغزة، أن أطقمها عملت لتحييد وإزالة قنبلة غير منفجرة من نوع (GBU 39) من مخلفات القصف الإسرائيلي على عمارة الدولي في مدينة غزة.