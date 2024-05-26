غزة.. عشرات القتلى إثر قصف إسرائيلي غربي رفح
قُتل عشرات الفلسطينيين وجرح عدد آخر، إثر قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية خيامًا تأوي عشرات الآلاف من النازحين في منطقة "البركسات"، قرب مقر تابع للأونروا، غربي مدينة رفح.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ على الأقل خيام النازحين في منطقة "البركسات"، ما أدى إلى مقتل 40 نازحًا، وجرح أكثر من 80 آخرين في إحصائية أولية، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وذكر شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية ارتكبت "مجزرة" بحق النازحين في منطقة "البركسات" أودت بحياة العشرات منهم غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشار الشهود، إلى أن طواقم الإنقاذ والإسعاف ما زالت تقوم بعملية إجلاء للجرحى، وتبذل جهودًا كبيرة في البحث عن المفقودين.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن الحدث في منطقة "البركسات" ما يزال قائمًا، وطواقم الإسعاف لا زالت تنقل الحالات، وهناك صعوبة كبيرة في إحصاء الأعداد حاليًا.