سوريا.. 110 قتلى حصيلة الهجوم على كلية عسكرية في حمص

قُتل أكثر 110 أشخاص، الخميس، في هجوم بطائرات دون طيار استهدف الكلية العسكرية وسط سوريا أثناء حفل تخريج ضباط، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

جاء ذلك فيما نفّذت تركيا ضربات ضدّ مواقع ومرافق في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وفقًا للقوات الكردية.

وأدّى الهجوم بمسيَّرات على الكلية العسكرية في حمص، والذي اتّهم الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراءه، إلى "سقوط 112 قتيلاً بينهم 21 مدنيًا من ضمنهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجراح بعضها خطير"، بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن جهته، أورد وزير الصحة حسن الغباش في تصريح للتلفزيون السوري، ليل الخميس "حصيلة أولية غير نهائية"، أحصى فيها " 80 شهيدًا منهم 6 نساء و 6 أطفال"، مشيرًا الى "نحو 240 جريحًا".