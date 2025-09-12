تفجير ضريح يثير مخاوف من عودة داعش في ليبيا

أثار تفجير ضريح تاريخي في ليبيا مخاوف السلطات من عودة نشاط تنظيم داعش في البلاد، بحسب مصدر أمني رفيع المستوى.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن السلطات في شرق ليبيا وغربها متخوّفة من عودة تنظيم داعش، بعد تفجير ضريح تاريخي يعود لـ"سيدي الشعاب الدهماني" في زليتن، مؤكدًا أن التفجير يحمل بصمات التنظيم.

وأفاد المصدر القيادي في طرابلس بأنّ "هذه الحادثة ليست معزولة على الأرجح مع بداية التنظيم إعادة ترتيب صفوفه في ليبيا، حيث تم تفكيك خلايا في الجنوب في وقت سابق، وهو ما يدفع بالفعل إلى التحرك واتخاذ إجراءات جديدة".

وشدّد على المخاوف من أن تتسلل عناصر جديدة من منطقة الساحل نحو الصحراء الليبية، مشيرًا إلى أن "وزارتي الداخلية والدفاع لم تتوصلا بعد لأرقام نهائية حول أعداد عناصر التنظيم، لكن يجري العمل من أجل القيام بذلك لتحديد حجم التهديد وبؤره إذا وجدت".

يأتي حديث المصدر في وقت وجه فيه تنظيم داعش عبر صحيفة "النبأ" التابعة له، الخميس، دعوة إلى إحياء "الجهاد" في ليبيا.

وعدد التنظيم مزايا الموقع الجغرافي للبلاد قائلًا إنها تمثل "المفتاح نحو الصحراء الإفريقية وأوروبا".

وأضافت الصحيفة أن "حدود ليبيا تعد رخوة، وموقع البلاد استراتيجي من أجل تواصل مجاهدينا مع إخوتهم في الدول المجاورة".

وذكرت أن هذه الدعوة لإحياء "الجهاد" في ليبيا تأتي في ظل "الحنين الذي يبديه بعضهم لعهد العقيد معمر القذافي من الليبيين".

وتعاني ليبيا من انقسام حكومي في ظل وجود حكومتين؛ الأولى في غرب البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرقها وهي حكومة الاستقرار الوطني برئاسة أسامة حماد.

ويثير هذا الانقسام مخاوف جدية من أن يخلق فراغات أمنية تستغلها تنظيمات مثل داعش أو غيره، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة أصلًا في منطقة الساحل الإفريقي المجاورة على غرار دول مالي وتشاد والنيجر.

وعلق نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، على الأمر بالقول إن المخاوف من عودة داعش قائمة، لافتًا إلى معاناة ليبيا من التنظيم في السابق التي أدت إلى أكثر من سبعمئة قتيل أثناء حرب "البنيان المرصوص" في مدينة سرت.

وأكد: "انتهى داعش من ليبيا كتنظيم، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك بعض البؤر هنا أو هناك".

وشدد دوغة في تصريح لـ "إرم نيوز" على أنّ "الانقسام السياسي يُعد إحدى الفرص التي يمكن أن يستغلها داعش باعتبار أن هناك اختراقات أمنية تحدث هنا وهناك، وعدم وجود سيطرة تامة على الأرضي الليبية وكذلك الحدود، ما يسمح أيضًا بتهريب السلاح والمخدرات وغيرها".