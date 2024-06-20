معاريف: أوامر "حزب الله" لعناصره تظهر حالة ذعر كبيرة

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا "حزب الله" اللبنانية تعيش حالة ذعر كبيرة، تظهر في الأوامر التي أصدرتها لعناصرها، المتضمنة ترك مواقع التمركز والواقعة في المناطق الحدودية، ومنع استخدام الهواتف المحمولة؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن "حزب الله" منع عناصره من استخدام الهواتف المحمولة أثناء المرور بين مواقع التنظيم على الحدود بين سوريا ولبنان؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية وإلحاق أضرار بعناصر التنظيم داخل الأراضي السورية.

وبحسب الصحيفة، "أصدر التنظيم تعليمات لعناصره بعدم النوم في المقار المتمركزة بالمناطق الحدودية، وطُلب من الذين ينامون داخل السيارات أو أماكن المعيشة المؤقتة تغيير أماكنهم بشكل متكرر.

وأشارت "معاريف" إلى أنه عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة على العديد من المواقع والأهداف التابعة لـ"حزب الله"، تخلى التنظيم عن المنطقة الحدودية الواقعة بين سوريا ولبنان، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين قال مسؤولان محليان إن حالة من القلق تسيطر على المواطنين في المناطق التي يتواجد فيها "حزب الله" في سوريا، وإن سياراتهم تعبر أراضيهم الزراعية بسرعة كبيرة؛ خوفًا من حدوث غارة جوية إسرائيلية.

من جهة أخرى، قالت المصادر إنه بعد أن طلب بعض السكان تأجير منازلهم أو أراضيهم لعناصر التنظيم، أملًا في الحصول على مبالغ مالية كبيرة، أصبحوا يتجنبون ذلك خوفًا على حياتهم.

وبحسب المرصد السوري، هاجمت إسرائيل المنطقة الحدودية 45 مرة منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وقتلت نحو 171 من التنظيم.