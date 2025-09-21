استنفار إسرائيلي.. اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، اقتحامات واسعة بتعزيزات عسكرية ضخمة، شملت 4 مدن رئيسية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ويأتي ذلك في ظل حالت تأهب قصوى يتخللها تنفيذ مداهمات استقباقية، بعد الكشف عن نشر الجيش الإسرائيلي 20 كتيبة من سلاح المظليين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تحسبًا لأعمال عنف في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تقديرات حذرت من تصعيد محتمل خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة العبرية، فضلًا عن ردود أفعال متوقعة على خلفية إعلان الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، خلال الشهر الجاري.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، حرم جامعة بيرزيت في رام الله بالضفة الغربية، وداهمت مقار عدد من الكليات.

وصادرت قوات الجيش الإسرائلي، لوحات فنية تتعلق بالتضامن مع قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، من مسرح داخل حرم الجامعة.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، قرية المغير شمال شرق رام الله، ونفذت عمليات تفتيش لمنازل الفلسطينيين هناك.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بني نعيم شرق المدينة، وبلدة صوريف شمالها، كما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين من بلدة حلحول إلى الشمال من محافظة الخليل.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس، وهددت بهدم منزل مثنى عمرو ببلدة القبيبة، وهو أحد منفذي عملية إطلاق نار بالقدس أدت لمقتل 6 إسرائيليين، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي عددًا من المنازل في مخيم بلاطة، ومخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، كما اقتحمت بلدة قصرة جنوب المدينة.

وداهمت قوات من الجيش الإسرائيلي بلدة رمانة شمال مدينة جنين، بعد وقت قصير من اقتحام بلدة يعبد شرق المدينة، بعد يومين من فرض الجيش الإسرائيلي حصارًا على البلدة وإغلاق كافة مداخلها ومخارجها.