البيت الأبيض: أمريكا تبحث أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي قبلته الحركة الفلسطينية.

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن قبول حماس لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بيانا قويا للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشيال أمس" وفق تعبيرها.

ووافقت حماس على المقترح الذي "يستند إلى خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخيرة التي تنص على هدنة لستين يومًا وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

فيما أعلن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع لراديو "كان"، اليوم الثلاثاء، أن "سياسة تل أبيب ثابتة ولم تتغير"، مطالبا بالإفراج عن الرهائن الخمسين جميعهم وفقًا للمبادئ التي وضعها مجلس الوزراء لإنهاء الحرب.



