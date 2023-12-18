"فورين أفيرز": لا يمكن استبعاد حماس بشكل دائم من السياسة الفلسطينية
قالت مجلة "فورين أفيرز" إن القادة الإسرائيليين يواصلون الإصرار على أن حملتهم العسكرية ستمضي قدمًا في غزة حتى يتم القضاء على حماس، وذلك بعد 10 أسابيع من حربهم الوحشية على القطاع.
وأضافت المجلة أنه "لا يزال يتعين على القادة الإسرائيليين توضيح ما قد يعنيه ذلك في الممارسة العملية أو من أو ما يتوقعون أن يملأ فراغ الحكم الذي ستتركه مثل هذه النتيجة".
وأشارت في تحليل إلى أن سيناريوهات "اليوم التالي" المطروحة للنقاش تمتد من المفاهيم الخيالية عن الوصاية العربية على غزة إلى الدعوات المزعجة الصريحة، ومعظمها من الإسرائيليين، لنقل معظم أو كل سكان غزة إلى مصر.
ووضعت إدارة بايدن معاييرها الخاصة "لليوم التالي"، والتي تستبعد، من بين أمور أخرى، التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو إعادة احتلال الأراضي من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، قالت الإدارة الأمريكية إنها تريد أن ترى عودة "السلطة الفلسطينية" - الجسم الفلسطيني اسميا.
ومع ذلك، من المرجح أن تصطدم رؤية الإدارة الأمريكية المفعمة بالأمل ببعض الحقائق الصعبة.
وأولها وفق المجلة، "لا أحد يعرف متى أو كيف ستنتهي هذه الحرب أو كم من غزة وكم من سكان غزة سيبقون عندما يتوقف القتال".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة، ووعد بإبقاء القوات الإسرائيلية في غزة إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك وضع خطط لـ "منطقة عازلة" دائمة داخل غزة من شأنها أن تزيد من تضييق قيود الأراضي المتاحة للفلسطينيين.
وقالت المجلة إن "الأحداث على أرض الواقع تتحرك بالفعل في اتجاهات خطيرة. من الصعب فهم الحجم الهائل للموت والدمار في غزة".
وإلى جانب الحقائق التي تفرضها إسرائيل على الأرض، سيعتمد مستقبل غزة أيضا على التطورات داخل السياسة الفلسطينية الداخلية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الفلسطينيين بحاجة إلى أن يكونوا "في مركز" المحادثات حول مستقبل غزة.
ووفق المجلة، فإنه لكي يحدث هذا، سيحتاج الفلسطينيون إلى إحياء ليس فقط مؤسسات الحكم والأمن، ولكن أيضا، والأهم من ذلك، السياسي: الافتقار إلى قيادة سياسية فعالة بسبب تدهور المؤسسات السياسية الفلسطينية، ولا سيما السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، المنظمة الجامعة التي تمثل ظاهريا مختلف الفصائل المشاركة في الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت: "كما هو واضح الآن، فإن الانقسام والركود اللذين ابتليت بهما المؤسسات السياسية الفلسطينية على مدى السنوات ال 16 الماضية كانا كارثيين ليس للفلسطينيين فحسب، بل للإسرائيليين والمنطقة أيضا".
وبحسب المجلة، فإنه كما حذر العديد من المحللين منذ فترة طويلة، فإن الانقسام المنهك بين حماس وفتح - أكبر فصيلين سياسيين فلسطينيين، قاتلا على غزة في عام 2007 - أصبح مصدرا دائما للعنف وعدم الاستقرار.
وأضافت: "على الرغم من أن الكثير من هذا الخلل السياسي الفلسطيني كان من صنع نفسها، فقد عملت إسرائيل بنشاط على تعزيز الضعف والانقسام بين الفلسطينيين للحفاظ على حكمهم إلى أجل غير مسمى على الأراضي المحتلة".
وتابعت: "قد تجسد هذا النهج في التعامل مع الفلسطينيين من خلال أمل نتنياهو الساخر في أن دعم حماس في غزة من شأنه أن يمنع حل الدولتين في نهاية المطاف. وقد وضعت أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر حدا لهذه السياسة".
واعتبرت أن أي مناقشة لـ"اليوم التالي" ينبغي أن تستند إلى تشجيع ظهور قيادة سياسية فلسطينية موحدة ومتماسكة، وأنه سيتعين على القادة الفلسطينيين أن يضعوا جانبا التزاماتهم الفصائلية، وسيتعين على إسرائيل والولايات المتحدة التخلي عن الفكرة غير الواقعية تماما القائلة بأنه يمكن استبعاد حماس بشكل دائم من السياسة الفلسطينية.
وقالت إن "إقناع الفلسطينيين أو إسرائيل وحلفائها الأمريكيين بالقيام بذلك لن يكون سهلا. ولكن إذا فشلوا في إجراء هذه التسهيلات، فمن غير المرجح أن تتحسن الظروف الإنسانية والأمنية في غزة، وستظل التسوية الدبلوماسية بعيدة المنال".
كارثة أخرى
وذكر التحليل أن الأحداث التي تتكشف في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ذات طبيعة تاريخية، على قدم المساواة مع لحظات كارثية أخرى في التاريخ الفلسطيني، مثل نكبة عام 1948.
وأشار إلى أن الهجوم المستمر على غزة هو بالفعل الحدث الأكثر دموية وأكبر تهجير قسري للفلسطينيين في التاريخ.
"ومثلما سيشعر الإسرائيليون بالهجوم المروع الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر لسنوات عديدة، فإن الحجم الهائل للدمار البشري والمادي الذي ألحقته إسرائيل بغزة سيترك بصمة لا تمحى على الوعي الوطني الفلسطيني لأجيال قادمة".
واعتبر أنه على غرار النكبة، فإن الصدمة الجماعية التي تعاني منها غزة اليوم تعيشها خارج حدودها بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل والشتات، وحتى على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم العربي، وسوف تشكل الوعي السياسي للجيل القادم من القادة الفلسطينيين.
وبين أن الواقع الصعب ولكن الذي لا مفر منه هو أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في القضاء على حماس كقوة سياسية وعسكرية لا يمكن تحقيقه، وهو، بصراحة تامة، وصفة لموت ودمار لا نهاية لهما.
ورأى أنه "كلما أسرع المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون في تقبل هذه الحقيقة، كان الجميع أفضل حالا. لقد فشل شهران من القصف الشرس وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية المدنية في غزة في إزاحة حماس من السلطة أو إضعاف قدراتها العسكرية بشكل كبير، بما في ذلك قدرتها على إطلاق الصواريخ، ولم تفعل شيئا يذكر لتعطيل أنظمة القيادة والسيطرة".
وأردفت المجلة أنه "على الرغم من أن صفقة الرهائن مقابل الأسرى لم تدم طويلا، إلا أنها أظهرت استمرار أهمية حماس. ليس أمام إسرائيل خيار سوى التعامل مع المجموعة".
وتشير دراسة حديثة أجرتها مجلة +972 إلى أن إسرائيل ربما تلحق عمدا خسائر ومعاناة جماعية في صفوف المدنيين على أمل حث سكان غزة على الانقلاب على حماس، ولكن هناك القليل من الأدلة على حدوث مثل هذا التحول.
وتابعت: "الواقع أنه من المرجح أن يكون القصف والغزو الإسرائيلي لغزة قد حققا تأثيرا معاكسا، الأمر الذي دفع العديد من الفلسطينيين نحو حماس، كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية".
وبينت أن "حماس هي جزء لا يتجزأ من السياسة الفلسطينية ذات الجذور العميقة في المجتمع وأتباع كبيرين داخل الأراضي المحتلة وخارجها".
واعتبرت أنه "مهما كانت بعض أفعالها أو أفكارها بغيضة، فمن المرجح أن تبقى "حماس" جزءا من المشهد السياسي الفلسطيني في المستقبل المنظور".
عودة إلى غزة؟
وأكدت المجلة في تحليلها أنه "بسبب ديمومة "حماس" ولأسباب أخرى، من غير الواقعي توقع أن يتمكن خصوم الحركة في السلطة الفلسطينية ببساطة من الانقضاض على غزة والسيطرة على القطاع.
وعلى الرغم من تفضيلات الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، من غير المرجح أن تعود "السلطة الفلسطينية" إلى غزة في أي وقت قريب - على الأقل ليس بتشكيلها الحالي".
وعددت الأسباب برفض "ائتلاف نتنياهو الحاكم صراحة هذا الاحتمال"، ثانيًا أنه "لا يريد أي زعيم فلسطيني أن يرى وهو يسيطر على غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية، وخاصة شخص ضعيف للغاية ولا يحظى بشعبية مثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وثالثا: فإن السلطة الفلسطينية بالكاد تستطيع السيطرة على المناطق المحدودة الخاضعة لولايتها، وهي في حالة انهيار بطيء الحركة، وليس لدى عباس رغبة في وراثة المشاكل الإنسانية والأمنية الضخمة الناجمة عن تدمير إسرائيل لغزة.
وقالت المجلة إنه "في ضوء الشرعية الواهنة للقيادة الفلسطينية الحالية، يرى الكثيرون داخل فلسطين وخارجها أن الانتخابات الجديدة، التي لم تعقد منذ عام 2006، عنصر ضروري لنظام ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة في نهاية المطاف. لكن فرص إجراء التصويت منخفضة للغاية".
واعتبرت أنه "يكاد يكون من المستحيل تخيل أي ظرف تسمح فيه إسرائيل أو الولايات المتحدة حتى لحماس بعد إصلاحها بخوض الانتخابات المستقبلية".
إحياء منظمة التحرير
ووفق "فورين أفيرز" فإن هناك سبلا للتغلب على هذا اللغز الأساسي، ولكنها تتطلب تفكيرا رصينا وتواضعا من جانب جميع الأطراف.
وقالت: "أولا وقبل كل شيء، سيحتاج المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إلى التصالح مع حقيقة أن "حماس" ستبقى، بشكل أو بآخر، قوة في السياسة الفلسطينية".
وأضافت: "يجب عليهم التخلي عن فكرة أن بإمكانهم إعادة هندسة السياسة الفلسطينية لتناسب الاحتياجات السياسية الإسرائيلية (أو الأمريكية)، وهو غرور ساعد على تآكل الشرعية المحلية للقادة الفلسطينيين منذ بدء عملية أوسلو في عام 1993.
"ولا يقل أهمية عن ذلك أنه يتعين على القادة الفلسطينيين من مختلف الأطياف السياسية أن يضعوا خلافاتهم الضيقة جانبا للتصدي للتحديات الوجودية الحقيقية التي يواجهونها الآن".
وتابعت: "يدرك العديد من الفلسطينيين بالفعل ما يجب القيام به لإحياء سياساتهم: فصل السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير الفلسطينية".
في حين يفترض أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية العنوان الرسمي للحركة الوطنية الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في كل مكان، فقد أنشئت السلطة الفلسطينية في الأصل بموجب اتفاقات أوسلو كهيئة حكم مؤقتة تشرف على شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة".
"وفي هذه العملية، تم تدمير منظمة التحرير الفلسطينية وتم دمج مواردها المؤسسية والبشرية فعليا في السلطة الفلسطينية تحسبا لدولة فلسطينية في نهاية المطاف. هذه الدولة لم تؤت ثمارها أبدا. علاوة على ذلك، عندما أصبحت السلطة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع مركزا للسياسة الفلسطينية، تم تهميش منظمة التحرير الفلسطينية وسمح لها بالضمور"، وفق المصدر ذاته.
ورأى أنه بالتالي، ينبغي أن يكون الهدف هو عكس هذه العملية من خلال خفض مستوى السلطة الفلسطينية ورفع مستوى منظمة التحرير الفلسطينية مع تحديد الخطوط الفاصلة بينهما بشكل أوضح.
وتابع: "يمكن تحقيق هذا الترسيم من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط توافق عليها جميع الفصائل، بما في ذلك حماس، ولكنها لا تضم أعضاء من أي منها. يجب أن تكون هذه الحكومة انتقالية إلى أن يتم إنشاء دولة فلسطينية فعلية أو على الأقل حتى تسمح الظروف بإجراء الانتخابات. ولأن هذه الحكومة لن تضم حماس، فقد تتلقى مساعدات من المانحين الدوليين وتعمل كمزود للخدمات بدلا من هيئة سياسية".
وقالت المجلة إنه وفي الوقت الذي تعمل فيه إدارة فلسطينية تكنوقراطية على تحقيق الاستقرار وإعادة بناء غزة، يجب أن تتطور منظمة التحرير الفلسطينية حتى تتمكن من توفير قيادة سياسية فلسطينية ذات مصداقية والتمتع بشرعية الشعب الفلسطيني ودعمه.
ورأت أنه "يجب أن تتوسع لتشمل حماس والفصائل الأخرى الموجودة حاليا خارج مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات على حد سواء".
وبينت "فورين أفيرز" أنه "قد تم تحديد هذه الصيغة الأساسية في اتفاقات المصالحة الفلسطينية المتعاقبة منذ عام 2011، ولكن بفضل إحجام عباس عن تقاسم السلطة وكذلك عدم قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على قبول دور سياسي لحماس، لم يتم تنفيذها أبدا".
وأضافت: "لا شك أن فكرة تطبيع وجود "حماس" داخل منظمة التحرير الفلسطينية ستثير الغضب في إسرائيل والكونغرس الأمريكي وأماكن أخرى. هذا أمر مفهوم، لكنه غير معقول. كان إقصاء "حماس" من السياسة الفلسطينية على وجه التحديد هو الذي سمح للحركة بالعمل كعامل حر ومفسد، وهو ما مكن سنوات من العنف وعدم الاستقرار بلغت ذروتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وأردفت: "كما يعرف الفلسطينيون جيدا من تاريخهم المؤلم، ففي تلك اللحظات التي لا يتمتعون فيها بقيادة سياسية ذات مصداقية، تميل الأشياء السيئة إلى الحدوث لهم".
وقال التحليل إن "التحديات التي تنتظر الفلسطينيين تتطلب قيادة قوية من النوع الذي لم يقدمه عباس ولا يمكنه تقديمه. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتبنى عباس مثل هذه الإصلاحات بمفرده، إلا أن الدول العربية الرئيسة التي لها مصلحة في الاستقرار الإقليمي وتحقيق التطلعات السياسية الفلسطينية، مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، يمكن أن تساعد في جلبه إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه ظهور قيادة أكثر مصداقية".
وأشارت إلى أنه "من المستحيل تخيل عملية إعادة بناء غزة أو تحقيق الاستقرار فيها من دون قيادة فلسطينية موثوقة وشرعية وموحدة، الأمر الذي يتطلب بدوره إحياء السياسة المؤسسية الفلسطينية، وبشكل أكثر تحديدا، منظمة التحرير الفلسطينية".
وخلصت إلى القول: "لكي يحدث هذا، ستحتاج الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل، إلى التخلي عن المفاهيم الخطيرة القائلة بأن بإمكانهما السيطرة على السياسة الفلسطينية أو هندستها لتناسب احتياجاتهما السياسية أو الأيديولوجية أو أنهما يستطيعان صنع السلام مع مجموعة من الفلسطينيين بينما يشنان حربا على مجموعة أخرى في الوقت نفسه".