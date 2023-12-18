"فورين أفيرز": لا يمكن استبعاد حماس بشكل دائم من السياسة الفلسطينية

قالت مجلة "فورين أفيرز" إن القادة الإسرائيليين يواصلون الإصرار على أن حملتهم العسكرية ستمضي قدمًا في غزة حتى يتم القضاء على حماس، وذلك بعد 10 أسابيع من حربهم الوحشية على القطاع.

وأضافت المجلة أنه "لا يزال يتعين على القادة الإسرائيليين توضيح ما قد يعنيه ذلك في الممارسة العملية أو من أو ما يتوقعون أن يملأ فراغ الحكم الذي ستتركه مثل هذه النتيجة".

وأشارت في تحليل إلى أن سيناريوهات "اليوم التالي" المطروحة للنقاش تمتد من المفاهيم الخيالية عن الوصاية العربية على غزة إلى الدعوات المزعجة الصريحة، ومعظمها من الإسرائيليين، لنقل معظم أو كل سكان غزة إلى مصر.

ووضعت إدارة بايدن معاييرها الخاصة "لليوم التالي"، والتي تستبعد، من بين أمور أخرى، التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو إعادة احتلال الأراضي من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، قالت الإدارة الأمريكية إنها تريد أن ترى عودة "السلطة الفلسطينية" - الجسم الفلسطيني اسميا.