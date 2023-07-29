العالم العربي
مقتل 4 من "العمال الكردستاني" إثر غارة تركية شمال العراق
قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني لقوا حتفهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في محافظة السليمانية شمال العراق، إثر غارة تركية بطائرة مسيَّرة.
وقال شاهو عثمان، رئيس بلدية منطقة شاربازير، إن الأشخاص الخمسة كانوا في سيارتهم في المنطقة حينما أصابتهم الطائرة المسيَّرة، وإن السيارة تعرضت للهجوم مرتين في غضون 10 دقائق.
وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، "جماعتين إرهابيتين".
ودأبت تركيا على شن ضربات جوية في شمال العراق، ولديها عشرات المواقع العسكرية على الأراضي العراقية.