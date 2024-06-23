محللون: هدنة وقف استهداف القوات الأمريكية في العراق لن تصمد طويلا

أحمد عبد

استبعد مراقبون للشأن السياسي في العراق، أن تصمد هدنة الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية طويلا، لا سيما بعد دخول إسرائيل حرباً مفتوحة مع ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان.

وكشف قيادي في إحدى الفصائل المسلحة العراقية، عن تمديد هدنة إيقاف العمليات المسلحة ضد القواعد والمصالح الأمريكية، بشكل سري لأسابيع أخرى، مؤكداً استعداد الفصائل استئناف عملياتها في حال فشل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الوفاء بوعوده لإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت الفصائل المسلحة "الشيعية" في العراق قد أعلنت، في منتصف شباط الماضي 2024، وقف عملياتها العسكرية ضد القواعد العسكرية والسفارة الامريكية في العراق، وامهال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أربعة شهور للتفاهم مع واشنطن على سحب كامل قواتها من العراق.

وقال القيادي لـ "إرم نيوز"، إن الفصائل المسلحة العراقية "كانت عازمة على استئناف عملياتها ضد القوات الأمريكية، خصوصاً أن الحرب على غزة لم تنته، والمهلة التي تم منحها للسوداني انتهت في 20 من أيار الماضي، ولم نرى أي استجابة من الولايات المتحدة لمطالب الفصائل بمغادرة البلاد".