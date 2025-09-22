"سهام الشمال".. إسرائيل تكشف لقطات سرية من الحرب مع "حزب الله" (فيديو)

نشرت إسرائيل مقطعًا مصورًا من ما أسمته عملية "سهام الشمال" في جنوب لبنان، والتي ألحقت ضررًا ملموسًا بمنظومة القيادة والسيطرة وقوة "الرضوان"، وتسببت بتدمير شبه كامل للبنى التحتية الحيوية لميليشيا "حزب الله".

وجاء نشر المقطع الجديد بعد مرور نحو عام على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين في نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، رغم عدم التزام الجانب الإسرائيلي به، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات على الجنوب اللبناني.

وذكرت قناة "inews24" العبرية، أن العملية بدأت بضربات جوية مكثفة، استهدفت قدرات الحزب الصاروخية، ومواقع عسكرية وقيادات في الصفوف الأولى والثانية، إلى جانب البنى التحتية التي اعتمد عليها في خطته لاجتياح الجليل.

ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه قتل ما بين 4 إلى 5 آلاف مقاتل من "حزب الله"، بينهم قياديون بارزون، ودمّر ما يقارب 9800 هدف عسكري، كما فجّر 1100 منشأة تحت الأرض، وصادر عشرات آلاف القطع من الأسلحة والذخائر، كما استطاع شل نحو 80% من منصات الصواريخ قصيرة المدى.

وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية، إلى أنه بعد الضربات الافتتاحية، نفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية مستخدمًا 5 فرق عسكرية في أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان ومناطق إضافية.