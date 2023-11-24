مع بدء سريان الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل تمركز قواته داخل غزة

وشدد أنه " لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".

وأعلنت الدوحة هدنة إنسانية في قطاع غزة تبدأ صباح الجمعة، على أن تليها عملية إفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى المقاومة بعد ساعات.