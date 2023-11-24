مع بدء سريان الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل تمركز قواته داخل غزة
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن الجيش سيتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة تزامنا مع بدء العمل على الهدنة التي توصلت إليها تل أبيب مؤخرا مع المقاومة الفلسطينية لتعليق القتال مقابل الإفراج عن سجناء ومختطفين.
وكتب أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها"، مضيفا "قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".
وشدد أنه " لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".
وأعلنت الدوحة هدنة إنسانية في قطاع غزة تبدأ صباح الجمعة، على أن تليها عملية إفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى المقاومة بعد ساعات.