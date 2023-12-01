العليمي: اليمن من أقل الدول قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ

قال رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الجمعة، إن بلاده تعد الأقل قدرة بين دول العالم على مواجهة آثار تغير المناخ، الذي يتسبب في خسائر تزيد عاما بعد آخر.

وكان العليمي يتحدث خلال جلسة عمل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي انطلق في دبي الخميس ويستمر حتى 12 ديسمبر كانون الأول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

وحذر العليمي من المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية على الدول النامية والأقل نموا، مع تباطؤ الجهود العالمية في التعامل مع تداعياتها الكارثية.

وتابع قائلا: "رغم التقدم المحرز، هناك الكثير مما يجب فعله للحد من التغيرات المناخية، أو التكيف معها، والتخفيف من آثارها، إذ تتأخر الجهود في الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، كما أن الدول النامية والأقل نموا لا تزال تدفع الثمن الأكبر لهذا التباطؤ في التنفيذ".