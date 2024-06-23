عائلة الشيبي العريقة تعلن طريقة اختيار سادن جديد للكعبة المشرفة (فيديو)

قالت عائلة الشيبي العريقة في السعودية والعالم الإسلامي، اليوم السبت، إن آلية اختيار سادن جديد للكعبة المشرفة من العائلة التي تتوارث مفتاح "البيت العتيق" منذ 14 قرناً، تعتمد على معيار السن فقط.

وأبلغ الشيخ نزار الشيبي، وهو أحد كبار أبناء الأسرة، قناة "الإخبارية" الرسمية، أن اختيار لقب كبير سدنة الكعبة المشرفة خلفاً لسادنها الذي توفي مساء أمس الجمعة، سيكون عبر اختيار الشخص الأكبر سناً في الأسرة.

وأضاف الشيبي الذي كان يتحدث من منزل السادن الراحل صالح الشيبي، أن أسرة الشيبي متفقة على هذه الآلية، وحتى الآن لم يعلن عن اسم السادن الجديد، والذي سيكون عبر الديوان الملكي في السعودية.