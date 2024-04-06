مستشار حميدتي لـ "إرم نيوز": "البرهان" يخيّر السودانيين بين حكمه أو الحرب

قال الدكتور إبراهيم مخيّر، عضو المكتب الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن نوايا قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ظهرت، مؤخرًا، عندما أعلن الرغبة في رئاسة الحكومة الانتقالية في الفترة المقبلة وإلا استمرار العنف والحرب في السودان.

وأكد مستشار "حميدتي"، خلال مقابلة خاصة مع"إرم نيوز"، أن "الدعم السريع" يطالب بضرورة حظر الطيران الحربي في الكثير من المناطق، حفاظًا على المدنيين الذين يتعرضون لخسائر باهظة في الأرواح جراء ما تحصده "المسيرات الإيرانية" في تلك المناطق، حيث أدخلت الرعب في قلوب الأطفال وجعلت العناية بالشيوخ والمصابين أمرًا معقدًا.

- كيف ترى خط سير المواجهات بين قوات "الجيش" و"الدعم السريع"، ومستقبلها خلال الفترة المقبلة؟

إذا تتبعت مسيرة معارك "الدعم السريع" في مواجهة "البرهان" والكتائب الدينية المتطرفة المتحالفة مع الجيش، تجد أن قوات الدعم لا تسعى إلى القتال، على عكس "البرهان" ومن معه الذين يتبعون تصرفات عدائية، على سبيل المثال فإن ولاية "الجزيرة" لم يدخلها "الدعم السريع" إلا بعد خطاب "البرهان" الشهير الذي أعلن فيه اكتمال الاستعدادات بالهجوم على قواتنا في الخرطوم.