الزبيدي: المجلس الرئاسي قدم الكثير من التنازلات لإنهاء الحرب في اليمن
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، إن المجلس الرئاسي "قدّم الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح الجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن، تتناول جميع القضايا المحورية".
وجدد الزبيدي، خلال لقائه القائم بأعمال سفير دولة كندا لدى السعودية، والسفير غير المقيم لدى اليمن، غوينيث كوتز، تأكيده على "دعم مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ومساندتهما لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في البلاد، وإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، من خلال الحوار البناء والهادف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضايا الصراع المحورية وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة"، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب الموقع، أشار الزبيدي إلى أن "قضية شعب الجنوب ستكون حاضرة في العملية السياسية الشاملة، من خلال إطار خاص بها ضمن فريق المفاوضات التابع لمجلس القيادة الرئاسي".
وناقش اللقاء مستجدات العملية السياسية الجارية لإنهاء الحرب في اليمن، والجهود الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تؤسس لسلام مستدام في المنطقة.
كما بحث الزبيدي مع القائم بأعمال سفير دولة كندا لدى المملكة العربية السعودية، والسفير غير المقيم لدى اليمن، غوينيث كوتز، سُبل وآليات تعزيز الدعم الإنساني الذي تقدمه الحكومة الكندية لليمن.
وتشهد الأزمة اليمنية تحركات إقليمية ودولية متسارعة؛ بهدف إحياء عملية سلام شاملة في البلاد، تعززت فرص نجاحها بعد وصول الوفدين السعودي والعماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، مطلع الأسبوع الجاري، لعقد مباحثات مع الحوثيين، لتثبيت الهدنة تمهيدًا للوصول إلى حل سياسي مستدام.