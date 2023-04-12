الزبيدي: المجلس الرئاسي قدم الكثير من التنازلات لإنهاء الحرب في اليمن

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، إن المجلس الرئاسي "قدّم الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح الجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن، تتناول جميع القضايا المحورية".

وجدد الزبيدي، خلال لقائه القائم بأعمال سفير دولة كندا لدى السعودية، والسفير غير المقيم لدى اليمن، غوينيث كوتز، تأكيده على "دعم مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ومساندتهما لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في البلاد، وإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، من خلال الحوار البناء والهادف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضايا الصراع المحورية وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة"، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.