أردوغان: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "تهديد للمنطقة بأكملها"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا لا يمكن قبولها وإن ذلك "العدوان يشكل تهديدا على المنطقة بأكملها".

وجاء حديث أردوغان ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حسبما ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مشيرة إلى أن الاتصال بحث التطورات الأخيرة في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية.

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وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن بلاده على اتصال وثيق مع القوى الإقليمية والولايات المتحدة، بشأن ما يجري في سوريا، والضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، والسويداء.

وأشار إلى أنه نقل وجهات النظر التركية بشأن تلك الضربات إلى السلطات الإسرائيلية عبر وكالة الاستخبارات التركية.

كما عقد البرلمان التركي جلسة وافق خلالها على مذكرة قدمتها رئاسة البرلمان، لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بأنها "دنيئة" على سوريا، وخاصة دمشق.

وجاء في المذكرة أن "الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمات على لبنان وإيران، والاستهداف الحالي للعاصمة السورية دمشق، تظهر انتهاج الحكومة الإسرائيلية لاستراتيجية صراع تُهدد من خلالها السلام الإقليمي".