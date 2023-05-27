عام على حكومة تصريف الأعمال في لبنان .. ملفات ثقيلة واتهامات بخرق الدستور

طوت حكومة تصريف الأعمال في لبنان عامها الأول في ظل فراغ رئاسي، عقدت خلاله 7 جلسات، على وقع الخلافات، وتبادل الاتهامات بخرقها للدستور حينًا، وخرقها للميثاقية حينًا آخر، وسط مخاوف من تعثر صرف أجور شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وحظيت آخر جلسة، بجولة تراشق أخرى تولاها الرئيس نجيب ميقاتي في وجه " فريق سياسي في البلد، يعتمد مقاطعة الجلسات دون تقديم تفسير منطقي لموقفه" بحسب ميقاتي، فيما يقفز المتراشقون فوق واقع أنه لا اعتمادات لأجور موظفي القطاع العام، الذين يقارب عددهم 320 ألف موظف، إذا لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة.

ودرست الجلسة جدول أعمال من 72 بندًا، لكن البيان الذي تلاه وزير الإعلام زياد مكاري جاء مقتضبًا، قياسًا لجدول أعمال حافل، وبدا أن البيان الفعلي هو الذي استهل به ميقاتي الجلسة.