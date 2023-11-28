الجيش الإسرائيلي يعلن عودة 11 رهينة إلى إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 11 رهينة أطلق سراحهم من غزة اليوم الاثنين وصلوا إلى إسرائيل وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن من بين الرهائن الإسرائيليين الأحد عشر المفرج عنهم ثمانية قاصرين وثلاثة بالغين.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 11 رهينة محتجزين في غزة كانت حركة حماس تحتجزهم.

وكتبت اللجنة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المفاوضات واقتصر دورها على تسهيل الاتفاق باعتبارها وسيطا محايدا".