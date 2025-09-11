حماس: القصف الإسرائيلي على الدوحة "إعلان حرب مفتوح"

قال القيادي في حركة "حماس" فوزي برهوم، الخميس، إن القصف الإسرائيلي على الدوحة "اعتداء صارخ على سيادة وأمن واستقرار دولة قطر، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.. وإعلان حرب مفتوح".

واعتبر برهوم، في كلمة مصورة من تركيا، القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب حماس السياسي في العاصمة القطرية يوم الثلاثاء، "إعلان حرب مفتوح على كل الدول العربية والإسلامية".

أخبار ذات علاقة بعد "هجوم الدوحة".. مخاوف في تركيا من استهداف قادة حماس على أراضيها

وأكد فوزي برهوم أن محاولة الاغتيال الإسرائيلية لن تغير شروط الحركة لإنهاء الحرب في غزة، مبينًا أن الهجوم استهدف وفدها التفاوضي في أثناء مناقشته اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وقال إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حماس المفاوض في قطر بمنزلة "اغتيال لمسار التفاوض برمته"، واصفًا الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" لإسرائيل في محاولة الاغتيال التي وقعت الثلاثاء.

وشدد على أن إسرائيل تعرض الأمن القومي والإقليمي برمته للخطر، داعيًا قادة العالم للانحياز إلى القانون الدولي والإنساني لتجريم أفعالها ومحاسبة مسؤوليها.

أخبار ذات علاقة قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة بعد الهجوم الإسرائيلي

وأضاف أن "الأمر يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا قويًا وفاعلًا لعزل هذا الكيان المجرم، ومعاقبته ومواجهة مشاريعه ومخططاته".

وتابع القيادي في حماس أن "دماء قادة الحركة ليست أغلى من دماء أطفال ونساء غزة والضفة وفلسطين"، لافتًا إلى أن محاولات إسرائيل استهداف قيادات الحركة "لن تفلح في كسر إرادتها وصمودها"، أو تنجح في التأثير على مواقفها وقراراتها.

أخبار ذات علاقة تحقيقات أمنية إسرائيلية تؤكد نجاة قادة حماس من عملية "قمة النار"

وأشار إلى أن القصف الذي وقع استهدف منزل خليل الحية رئيس الوفد المفاوض لحماس، حيث كانت تتواجد عائلته، وأصيبت زوجته، وزوجة ابنه همام الذي قتل في الهجوم، وأحفاده.