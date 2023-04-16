مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية
عرضت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد المواجهات التي بدأت بينهما أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فقد ناشدت جارتا السودان، الأطراف السودانية "تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.
ويعيش السودان على وقع اشتباكات دامية بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلًا عن تعطل الحياة العامة وانقطاعات في الإنترنت.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي "قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية"، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أمس السبت.
وأضاف البيان، أن شكري أكد أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان"، مشددا على "أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".