مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية

عرضت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد المواجهات التي بدأت بينهما أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فقد ناشدت جارتا السودان، الأطراف السودانية "تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.