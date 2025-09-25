إسرائيل تعيد فتح "معبر اللنبي" بين الضفة الغربية والأردن الجمعة

ستعيد إسرائيل، الجمعة، فتح معبر الكرامة (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين على ما أعلن مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الخميس.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية: "وفقًا لتعليمات القيادة السياسية، سيكون معبر اللنبي مفتوحًا فقط لعبور المسافرين بدءًا من صباح الغد (الجمعة)".

وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل ستعيد فتح المعبر الجمعة.

ويوم الثلاثاء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإغلاق معبر جسر الملك حسين "الكرامة" مع الأردن حتى إشعار آخر بشكل كامل.

يأتي ذلك عقب حادثة إطلاق نار عند "معبر الكرامة" أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.