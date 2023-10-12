عباس يرفض قتل المدنيين ويدعو لإطلاق سراح الأسرى

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، خلال لقاء عباس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعا فيها أيضا إلى إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.