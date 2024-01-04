يوسف.. صاروخ إسرائيلي يقضي على أحلامه بعد أن أفقده النطق والحركة
قضى صاروخ إسرائيلي على أحلام طفل فلسطيني يُدعى يوسف بعدما أفقده النطق وشلّ حركته، بحسب ما روت والدته أنغام الميناوي، لـ"إرم نيوز".
وقالت الميناوي: "لم يحتمل طفلي الصدمة وفقد القدرة على الكلام بعد يوم واحد من إصابته بشظية صاروخ إسرائيلي عندما كان يلهو بألعابه"، مؤكدة أن "الإصابة قضت على أحلامه".
وأصيب يوسف الميناوي، البالغ من العمر 9 سنوات، في أول أيام العام الجديد في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالقرب من مؤسسة إغاثية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نزحت إليها العائلة هرباً من ويلات الحرب في شمال القطاع.
وقالت والدته، أنغام، إن "طفلها يوسف اعتاد في ساعات العصر اللعب في ساحة المؤسسة الإغاثية التي نزحوا إليها"، مشيرةً إلى أنها كانت تتركه يفعل ذلك أملاً منها أن يخفف ذلك عنه أعباء الحرب وضغطها النفسي.
وأوضحت في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "قصفاً إسرائيلياً طال منزلاً قريباً من المؤسسة تسبب بإصابة طفلها بشظية في رأسه"، لافتة إلى أن الشظية استقرت في مؤخرة رأسه من الجهة اليمنى وأدت لشلل تلك الجهة بالكامل".
وأضافت الميناوي أن "جميع وظائف جسمه من الناحية اليمنى لا تعمل وخاصة العين واليد والقدم"، إلى جانب ما أصاب طفلي من صدمة كبيرة أفقدته القدرة على النطق"، مشيرةً إلى أن طفلها يكتفي ببعض الإيماءات والحركات بيده اليسرى.
ونوهت إلى أن "الطفل يوسف يواجه صعوبات فيما يتعلق بالقيام بوظائفه الحيوية، وأنه يعتمد بشكل كلي عليها في جميع وظائف حياته"، مبينة أنه كان يتكلم أول يوم للإصابة وفقد النطق في الأيام التالية دون معرفة السبب.
أحلام يوسف
وأكدت الميناوي، أن "الإصابة قضت على أحلام طفلها يوسف بأن يصبح لاعب كرة قدم، حيث كان في فريق الناشئين بنادي الصداقة الرياضي، علاوة على أنه كان من المؤهلين للمنافسة على بطولات سباحة محلية وعالمية".
ولفتت إلى أن "طفلها الوحيد بحاجة إلى علاج بالخارج، خاصة وأن الأطباء أكدوا لها أنه لا يمكن إجراء أي عملية جراحية له داخل غزة بسبب نقص الإمكانيات وعدم وجود المعدات اللازمة من أجل ذلك".
كما أكدت الميناوي أنه "لا نجد أي أدوية أو مواد طبية للتعامل مع حالته، وحاولنا الحصول على تحويلة طبية من أجل علاجه بالخارج؛ إلا أننا لم ننجح حتى اللحظة، وهناك صعوبة في إجراء عمليات جراحية له بغزة ويجب أن يتم إخراج الشظية من داخل رأسه".
ونوهت إلى أن "الأطباء أكدوا إصابته بصدمة نفسية بسبب الحادثة"، قائلةً: "أتمنى أن يعود يوسف لحياته الطبيعية ويجري العمليات اللازمة خارج قطاع غزة، وأن يحقق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم".