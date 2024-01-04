يوسف.. صاروخ إسرائيلي يقضي على أحلامه بعد أن أفقده النطق والحركة

وأصيب يوسف الميناوي، البالغ من العمر 9 سنوات، في أول أيام العام الجديد في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالقرب من مؤسسة إغاثية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نزحت إليها العائلة هرباً من ويلات الحرب في شمال القطاع.

وقالت والدته، أنغام، إن "طفلها يوسف اعتاد في ساعات العصر اللعب في ساحة المؤسسة الإغاثية التي نزحوا إليها"، مشيرةً إلى أنها كانت تتركه يفعل ذلك أملاً منها أن يخفف ذلك عنه أعباء الحرب وضغطها النفسي.