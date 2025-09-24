33 قتيلًا في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 33 شخصًا، بينهم 28 في مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ فجر الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن "17 مواطناً قتلوا وأصيب آخرون بجروح في مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف مخازن تابعة لبلدية غزة تؤوي نازحين قرب سوق فراس بالمدينة".

وفي حي الصبرة جنوبي غزة، قتل 5 مواطنين وأُصيب آخرون إثر استهداف منزل لعائلة الهمص، بينما قُتل 4 وأُصيب آخرون في قصف منزل عائلة خطاب بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قتلت سيدة وأُصيب آخرون جراء قصف منزل عائلة نصار شمال المخيم، وفق الوكالة.

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قتلت مواطنتان وأُصيب آخرون في قصف شقة لعائلة المغربي، إضافة إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية شارع عمر المختار وسط المدينة.

ووسّعت إسرائيل الأسبوع الماضي هجومها البري على مدينة غزة المدمّرة كما سائر أنحاء القطاع جراء الحرب المتواصلة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان، بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.