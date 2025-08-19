الرئيس السوري يستقبل وفداً من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين (صور)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في دمشق وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "سانا".

ولم تورد الوكالة أي تفاصيل أخرى عن اللقاء وما تم التباحث به.

يشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة نسجت خيوطا جديدة في العلاقة مع واشنطن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الشرع مسؤولين أمريكيين في دمشق.

وكان الرئيس دونالد ترامب وقّع في نهاية يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

جاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جمع ترامب والشرع في الرياض مايو الماضي، والذي أدى إلى انفتاح في العلاقة بين دمشق وواشنطن بعد عقود من التوتر والعقوبات مع النظام السابق.