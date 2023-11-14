كتاب لفرنسي "مؤيد لإسرائيل" يثير جدلا في الجزائر

أصدرت وزارة الثقافة الجزائرية بياناً حول ملابسات عرض كتاب "لم أقل آخر كلمتي" للفرنسي إيريك زمور، نفت فيه اتهامات ناشر جزائري حول عرضها للكتاب في معرض "صالون الجزائر الدولي للكتاب".

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت الوزارة إنها "تنفي نفياً قاطعاً ما يشاع من بعض الأطراف المغرضة بخصوص السماح بعرض الكتاب".

وأضافت أن الكتاب عرض في صالون الجزائر لمؤلفه الفرنسي إيريك زمور الذي وصفته بالمتطرف، وقالت إن محتوى الكتاب "يتنافى وقيم ومبادئ المجتمع الجزائري ديناً وثقافة ومسلكاً".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "مصالح محافظة الصالون بادرت مباشرة، فور اكتشاف الكتاب، بسحبه في حينه وتوجيه إنذار للعارض".